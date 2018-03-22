Суд перенес рассмотрение дела о пересчете пенсий ветеранам МВД [ Редактировать ]
Слушание по делу о перерасчете пенсий ветеранам МВД - пришлось перенести. В Окружной райсуд столицы приехали обе стороны - несколько десятков ветеранов и представительница Минюста. Она должна была представлять правительство и выступить ответчиком по этому делу. Однако явилась в суд без документов. Поэтому, было принято решение - отложить заседание до 11го мая.
"Мы понимаем, что это манипуляция. Сегодня, было первое заседание в деле - военные пенсионеры Украины против правительства. Приняв свою преступную пенсионную реформу, не проведя честного перерасчета военным пенсионерам - они просто мошенничают и затягивают это дело. Мы очень надеемся на то, что суд справедливо рассмотрит иски военных пенсионеров и примет справедливое законное решение", - заявила Наталья Королевская, народный депутат, "Оппозиционный блок".
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