В Украине создадут независимый Штаб ветеранов-силовиков - Каплин [ Редактировать ]
В Украине создадут независимый Штаб ветеранов-силовиков. Объединить их усилия призвал нардеп Сергей Каплин. Пенсионеры его план поддержали. Напомним, согласно решению правительства, перерасчет выплат бывшим силовикам будет проходить поэтапно - в течение трех лет. И обещанные 100 процентов доплаты они получат не ранее 2020-го года. К тому времени все это съест инфляция, считают ветераны. Поэтому, если власть их не услышит - обещают перекрывать дороги и блокировать работу госструктур.
"На всіх площах країни, починаючи з дня проголошення створення такої конфедерації, ми будемо проводити наші акції, проводити мобілізацію, будуватимемо структури, - починаючи від села - закінчуючи містом Києвом. Ми побудуємо великий фронт боротьби за вільну пенсію. Ми побудуємо сильну потужну організацію, яка зможе - по прикладу організацій у Європі, захищати права тих людей, які увійдуть", - заявил Сергей Каплин, народный депутат, лидер "Социалистической партии Украины".
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