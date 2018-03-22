На Донбассе - уже вторые сутки полная тишина.

Сегодня снова - ни одного выстрела в сторону наших армейцев. Но бдительности военные не теряют - сегодня поймали боевика. После допроса оказалось, что взяться за оружие его подтолкнула не идеология, а безработица. Украинские бойцы сейчас пристально следят за всеми перемещениями на территории боевиков. Накануне зафиксировали движение военной техники со стороны России.

"Відмічено в'їзд колони спеціальної техніки зв'язку та радіоелектронної боротьби з боку Ростовської області РФ через неконтрольовану ділянку українського кордону. При цьому, розпізнавальні знаки та емблеми на російській військовій техніці були навмисно зафарбовані, а особовий склад вдягнено у військову форму різного типу та маскувальні халати", - сообщил Дмитрий Гуцуляк, спикер министерства обороны Украины.