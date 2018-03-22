Харьковская обладминистрация помогла оборудовать в школе-интернате мультимедийный класс [ Редактировать ]
Без тетрадей и ручек. В Харьковской области стартует проект "Новая украинская школа". В санатории-интернате для детей, со сколиозом, - ученики младших классов осваивают планшеты, а старшеклассники - собирают роботов.
Как удается совмещать обучение и лечение - видела Светлана Шекера
В этой школе-интернате для детей, страдающих искривлением позвоночника, обычные уроки чередуют с обязательными физкульт-минутками и занятиями в спортзале.
"- Поясницу не выгибаем вперед, следим за осанкой, следим за положением позвоночника".
Эта девочка в школе-интернате с первого класса. Благодаря упорным занятиям ей удалось избежать сложной операции.
"- Спина нормально стала. Это лучше, потому что если б я не ходила в эту школу, я б не занималась, я б себя просто не могла заставить так заниматься".
Электросон, массажи. Раньше эти дети даже учились лежа. Сейчас - новые пластиковые корсеты - позволяют заниматься сидя.
"Это называется корсет "Шино", им пользуется вся Европа. Для ребенка этот корсет делается по индивидуальному гипсовому слепку".
Сегодня в школу пригласили родителей. Вместе с учителями и психологами обсуждают - как лучше совместить реабилитацию с обучением.
"- До 2030 року 800 видів робіт замінять роботи. І нам неможна вчити дітей так, як ми вчили раніше. Треба вчити чомусь іншому - тому, що не вміють машини".
Эти второклашки - уже учатся по-новому. Вместо тетрадок и ручек - планшеты и стилусы. Каролина - говорит, заниматься стало интереснее.
"- Добери відповідні числа. Раз, два, сім".
"- Це сюди. Чотири мінус два. Два".
Сегодня - новые возможности для обучения демонстрировали главе области. Лаборатория "лего"-конструирования, робототехника и основы медиа-грамотности для малышей.
Юлия Светличная поздравила директора с присвоением звания заслуженного работника образования.
"В кожному районі області буде створено ресурсні центри, а також будемо планувати створення ресурсних кімнат, медіатек, для того, щоб звичайні діти могли, усі діти могли насолоджуватися і мати належні умови щодо розвитку і щодо отримання освітніх послуг. Маємо у 2018 році в два рази більше фінансів на розвиток освіти, будемо запроваджувати новітні технології, будемо оновляти класи, будемо закуповувати нове обладнання, будемо ремонтувати сільські школи. Будемо розвивати і спортивну складову також", - подчеркнула Юлия Светличная, глава Харьковской облгосадминистрации.
Уже к новому учебному году эта школа-интернат получит еще два оборудованных мультимедийных класса - по химии и биологии.
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