Сложить депутатский мандат, требуют парламентарии от Вадима Рабиновича. Подозревают его в участии в коррупционных схемах, так как живет не по задекларированным доходам. Но главное, Обвиняют Рабиновича в наличии двойного гражданства, что противоречит законам Украины.

Двойное гражданство Вадима Рабиновича в кулуарах Верховной рады - в последнее время одна из самых обсуждаемых тем. Еще в конце прошлого года журналисты раскопали - у парламентария есть паспорт другого государства. Из обнародованной информации следует, Рабинович репатриировался в Израиль с первой женой и двумя детьми еще в 1994 году. Там он сменил имя с Вадима на Давида. Подтверждает наличие второго гражданства и идентификационный код, который присваивают резиденту Израиля. В свою очередь нардепы утверждают, наличие двойного гражданства - это интерес конфликтов. Более того, такой народный избранник создает негативный характеристику Украины в международном политическом сообществе.

"Дуже погано ставлюся, що в нього є подвійне громадянство. Я вважаю що він наприклад може відмовитися від якогось громадянства, я не буду переживати якщо він відмовиться від українського і складе свої депутатські повноваження. Я прийшла до Верховної ради щоб захищати інтереси тієї держави, чиїм громадянином я є, тобто - України. Якщо ти маєш подвійне громадянство, значить - ти не щирий. Тобто, це не нормальна ситуація. Це найголовніше питання до позиції цього депутата. Тобто, як він може працювати на Україні, якщо він не є громадянином цієї держави, тобто, якщо він є громадянином ще якоїсь іншої держави? Це значить, що тут може бути конфлікт інтересів - ось це є загроза", - убеждена Татьяна Черновол народный депутат, фракция "Нрадоный фронт".

"На даний момент ви говорите про слухи, а коментувати слухи немає жодного сенсу. Якщо ви запитаєте, чи має український громадянин мати одне українське громадянство? Так, це записано в Конституції України. Якщо громадянин не виконує цю опцію - він відповідно порушує українську Конституцію, український закон, на якому грунтується все інше законодавство. Іі є ряд законопроектів, які суттєво обмежують тих осіб, які мають два громадянства на можливість представляти Україну як в парламенті, так на органах іншої державної влади - бо особа, яка має громадянство різних країн - є і військово зобов'язана в інших країнах і зобов'язана у випадку якщо їй буде інформація відома важлива для життя тієї чи іншої країни - керівництво цієї країни і державні органи повідомити негайно, а якщо особа має 2 громадянства - то питання, на яку державу вона працює - залишається, як мінімум, юридично не визначеним, але конкретно по Рабіновічу - нічого сказати не можу, адже ця інформація на даний момент є неперевіреною", - убежден Леонид Ємец, народный депутат, фракция "Народный фронт".

"Не має реакції очевидно тому, що у нас дуже багато людей з подвійним громадянством, потрійним громадянством знаходяться в ладних кабінетах. І напевно діє певна кругова порука, тобто вони не зацікавлені в тому, щоб ця справа рухалася до того, щоб вона була доведена до логічного завершення. Тому що вони бояться, що тоді відповідно можуть взятися за їхні іноземні паспорти. Наявність подвійного громадянства - це, нажаль, не рідкість, навпаки - це доволі поширене явище. Це ганебна історія, це незаконно, це антиконституційно. У нас відповідно конституції України є тільки одне громадянство. Це вочевидь політичні ігри. Можливо хтось використовує це як певний гачок, тобто якщо в політика - є певна інформація, що в нього є подвійне громадянство - його можуть цим тримати "на гачку". Безумовно це незаконно і безумовно коли в Україні буде панувати закон, то такі речі будуть неможливими. Нажаль сьогодні це поширена практика", - подчеркнул Адрей Ильенко, народный депутат, ВО "свобода".

Парламентарии неоднократно обращались в регламентный комитет, с требованием лишить Рабиновича депутатского мандата. Направляли заявления и в НАБУ. Там пообещали разобраться, но результатов расследования пока нет.

"Це доводить лише одну тезу, яка відома всім без виключення, на сході, півдні, центрі, заході - Рабінович це домашня тварина нинішньої коаліції. Рабінович - це троянський кінь який начебто позиціонує себе як опозиціонер, але насправді - обслуговує владу і таким чином влада, використовуючи негативний імідж Рабіновича , два паспорти Рабіновіча , олігархічний спосіб життя - демонструє всій країні - ось, подивіться, яка опозиція, її немає, вона нікчемна, вона багата, вона заробляє на доходах, вона співпрацює із владою. Це дискредитація опозиції. Тому коаліція, яка контролює регламентний комітет, коаліція яка контролює банки, коаліція, яка контролює всі антикорупційні органи, коаліція, яка сьогодні принижує українських людей, загнала "під плінтус" десятки мільйонів українських громадян - ніколи в житті не здасть Рабіновича", - убежден Сергей Каплин, лидер "Социалистической партии Украины".

А пока Рабинович живет под крылом покровителей, и довольно неплохо. К слову, в начале марта парламентарий на четыре дня арендовал чартерный самолет, для полета на отдых в Вене. Только трансфер депутату обошелся в более чем 2,5 миллиона гривен. А в конце февраля, Рабинович так же на частном самолете летал в Женеву. Перелет ему обошелся в 650 тысяч гривен. Назад возвращался более дорогим чартером - за 24 тысячи евро. Удивительно то, что миллионные траты так и не отобразились в декларации Вадима-Давида. Так же не отчитывается парламентарий и за какие средства арендует за 400 тысяч в месяц элитную виллу под Киевом. Зато с экранов телевизоров жалуется: денег у него нет. В прочем, у депутатов остается только одна неделя для подачи электронной декларации. Мы проследим за тем, сколько Рабинович потратил на элитный отдых и отобразиться ли это в его годовом отчете.