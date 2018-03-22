"Денежная вьюга": куда уходят деньги, выделенные на уборку снега в Днепре? [ Редактировать ]
5 миллионов гривен в сутки. Столько тратят в Днепре на борьбу с последствиями снегопадов. Прошло 4 дня после непогоды, однако на тротуарах - по-прежнему метровые сугробы, а дороги - не расчищены. Куда уходят деньги, выясняли наши корреспонденты.
Аномальные мартовские осадки - оказались для Днепра еще и затратными. За сутки выпала двухмесячная норма - до 40 сантиметров снега. Чиновники отчитались: коммунальные службы работают круглосуточно. На борьбу со стихией тратят по 5 миллионов гривен в день. Хотя, говорят, даже с таким бюджетом - не смогли привлечь к расчистке города достаточно ресурсов.
"С воскресения у нас на линию с одной подрядной организации у нас не вышло 40 единиц техники. Это чрезвычайно много, огромное количество техники. Я говорю - где? А вот вы знаете, нам не понравилось - то, мы считаем, что вы нам не доплатили", - говорит Михаил Лысенко, заместитель городского головы Днепра.
Куда уходят бюджетные миллионы - не понимают жители массива Деевка. Говорят: даже спустя четыре дня после снегопада ситуация на улицах - мало изменилась. Сегодня - впервые смогли выбраться из своих домов.
"Ніхто навіть на роботу не їздив, коли пішов сильний сніг, на маршрутку виходиш, маршрутки тут їздили, тому що тут було багато снігу", - рассказывает Владимир Скибочка, житель жилмассива Деевка.
Ездить здесь - до сих пор невозможно, жалуется водитель 108 маршрута. Его автобус застрял. Мужчина не понимает, о какой расчистке сообщают чиновники.
"Машины не посыпают дороги, проезжают мимо, лопаты не опускают, едет - он сыпет, опусти, прочисти это", - возмущен Вадим Кужелимов, водитель 108 маршрута.
В центре города - дороги высохли - благодаря солнцу. Но снег с обочин - никуда не делся, высота сугробов - почти метр. А тротуары в некоторых местах - до сих пор непроходные.
"- Не убирают, ямы.
- Как вы считаете, такое состояние тротуаров стоит миллионов гривен?
- Нет, это все абсурд!", - убеждена Виктория, жительница Днепра.
В том, что в городе случился транспортный коллапс, профсоюз автоперевозчиков обвинил коммунальщиков. Недовольны их работой - и спасатели.
"Я бы хотел обратиться к городским властям, чтобы они не самоустранялись от работы по вытягиванию и растяжению пробок. Мы остаемся один на один с этой проблемой", - говорит Александр Шевченко, заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
По прогнозам в пятницу в Днепре очередной снегопад. В мэрии уже подсчитали: если выпадет 15 сантиметров осадков, их уборка обойдется городу еще в один миллион 200 тысяч гривен.
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