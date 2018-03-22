Дороги - разбиты, система авиа-перевозок и морских портов - "дышит на ладан". Об этом заявляют участники акций, недовольные работой министра инфраструктуры. Свой протест они начали еще вчера. Напомню, завершился он стычками с правоохранителями и задержанием 7 активистов. Сегодня митингующие разбили палаточный городок у стен Министерства. Подробности - в нашем материале.

Под стенами Мининфраструктуры - появились палатки и транспаранты с гневными надписями. Участники акции требуют от министра защитить бизнес легальных перевозчиков и обвиняют в коррупции. Главным атрибутом стал импровизированный гиперлуп для Омеляна.

"Міністр інфраструктури в той час, коли у нас збиті дороги - ми будемо їздити на таких гіперлупах. Але спочатку треба зробити нормальні дороги, зробити умови для населення пересуватися по автошляхах".

"Мы хотим чтобы министра Омеляна отстранили от его должности, так как он за 700 дней своей деятельности ввел эту всю структуру в упадок. Все порты разграблены, авиаперевозки не работают", - заявил Шинкаренко Денис, глава правления ОО "Стоп нелегал".

Протесты начались еще вчера - под Кабмином. Траспортники утверждали, что все затеи Омельяна буквально уничтожат бизнес перевозчиков, а все заявления о реформах министерства - "дешевый пиар". Сам Омельян вчерашние акции прокомментировал во время рабочей сегодняшней поездки в Одессу.

"Нічого дивного не трапилося Як ви знаєте, нещодавно урядом було затверджено глобальну реформу автобусних перевезень всередині країни", - заявил Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины.

Претензии пикетчиков по поводу плохих дорог, министр - "полностью разделяет". Но утверждает - всему виной "попередники"

"Я теж ними не задоволений - тому що ми утримали у спадок 95 відсотків зруйнований доріг. Фактично занедбані аеропорти. Фактично корумповано морську галузь. Ми це все змінюємо. Ви бачите, що авіація демонструє нечуваний ріст за рахунок ліберальної політики Міністерства інфраструктури, коли ми повністю відкрили ринок для всіх авіакомпаній", -

Во время поедки Омельяна в Одессу прес-секретарь Мининфраструктуры на Facebook сообщила, что глава ведомства внес представления в Кабмин на увольнение Михаила Ноняка - главы госслужбы по безопасности в транспортной сфере. Сам Ноняк утверждает, что узнал об этом - как обычно - из соцсети.

"Як і всі інші такі реформи чи основні меседжі міністра я побачив у Facebook. Написав працівник інфраструктури, що начебто міністр подав подання на звільнення голови "Укртрансбезпеки". Я не можу впевнитися чи воно так, чи ні, но я думаю, з часом ми побачимо, чи дійсно воно знаходиться в стінах кабінету міністрів України", - заявил Михаил Ноняк, глава Госслужбы Украины по безопасности на транспорте.

В своем интервью Новак также рассказал о формате работы внутри Мининфраструктуры и методах управления главы ведомства.:

"- Завжди керівник чи там будь-яка людина, якщо має претензії до когось - вони сідають і спілкуються. А в даному випадку не було спілкування. Плідної співпраці з міністерством у нас уже немає більше року. Іде певний тиск на нашу службу. Можливо, якісь є претензії в нього до мене, бо "Укртрансбезпека" подала на міністерство інфраструктури в суд по одному з наказів, які підписав міністр. Я на дану посаду був призначений урядом і уряд має повноваження звільнити, або не звільнити того чи іншого чиновника".

Мы будем следить чем завершится история с увольнением Михаила Ноняка. Тем временем митингующие под Минфраструктурой объявили свою акцию бессроченой.