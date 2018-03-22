В центральной части Турции во время тренировки разбился военный самолет.

Генштаб Турции заявил, что истребитель F-16 неудачно снизился в центральном районе Невшехир во время тренировочного полета, передает издание Anadolu со ссылкой на сообщение вооруженных сил Турции.

Позже издание Dialy Sabah сообщило о гибели пилота.

Пожарные бригады, спасательные подразделения и силы жандармерии были отправлены на место катастрофы.

Двумя днями ранее в Британии разбился элитный военный самолет.