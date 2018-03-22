В Турции разбился военный самолет, пилот погиб [ Редактировать ]
В центральной части Турции во время тренировки разбился военный самолет.
Генштаб Турции заявил, что истребитель F-16 неудачно снизился в центральном районе Невшехир во время тренировочного полета, передает издание Anadolu со ссылкой на сообщение вооруженных сил Турции.
Позже издание Dialy Sabah сообщило о гибели пилота.
Пожарные бригады, спасательные подразделения и силы жандармерии были отправлены на место катастрофы.
Двумя днями ранее в Британии разбился элитный военный самолет.
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