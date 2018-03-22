Адвокат президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Джон Дауд, который работал по делу вмешательства России в выборы США, заявил об отставке.

Об этом сообщил американский телеканал CNN.

"Главный адвокат президента Дональда Трампа Джон Дауд уволился из личной юридической группы президента, которая работала над ответом следователям, занимающимся российским расследованием", - говорится в сообщении.

Сам Дауд написал: "Я люблю президента и желаю ему всего наилучшего".

По информации одного из источников, отставка Дауда была "взаимным решением" и президента, и адвоката.

Кроме того сообщается, что сам юрист уже несколько раз собирался уволиться в последние месяцы и говорил о том, что Трамп игнорирует его советы.

Президент США настаивал на том, чтобы команда спецпрокурора допросила его в рамках расследования, что Дауд считал плохой идеей.

Ранее сообщалось, что жена Дональда Трампа подала на развод.