Отравление Скрипаля: медики сообщили плохие новости [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Из-за отравления умственные способности бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могут быть существенно нарушенными.
Об этом со ссылкой на врачей заявил судья Дэвид Уильямс, сообщает Reuters.
При этом Уильямс добавил, что точный эффект воздействия ядовитого вещества на здоровье пострадавших в долгосрочной перспективе остается неясным.
Он отметил, что сейчас медицинские тесты показывают, что их умственные способности могут быть серьезно нарушены.
По словам медиков, пострадавшие до сих пор находятся под сильным влиянием седативных препаратов.
Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.
Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, кто несет ответственность за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
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