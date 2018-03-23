США нададуть Україні $620 мільйонів на військові потреби - МЗС

Конгрес США затвердив надання 620 мільйонів доларів допомоги Україні. Тепер документ має схвалити Сенат і підписати президент.

Про це повідомляє посольство України у Сполучених Штатах. 200 мільйонів виділять на військову допомогу - це на 50 мільйонів більше ніж, торік.

Ці гроші підуть на підготовку військовослужбовців, військову техніку, летальну зброю, логістичне забезпечення і на підтримку української розвідки.