США нададуть Україні $620 мільйонів на військові потреби - МЗС [ Редактировать ]
Конгрес США затвердив надання 620 мільйонів доларів допомоги Україні. Тепер документ має схвалити Сенат і підписати президент.
Про це повідомляє посольство України у Сполучених Штатах. 200 мільйонів виділять на військову допомогу - це на 50 мільйонів більше ніж, торік.
Ці гроші підуть на підготовку військовослужбовців, військову техніку, летальну зброю, логістичне забезпечення і на підтримку української розвідки.
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