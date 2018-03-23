Нідерланди повернуть в Україну "Золото скіфів" [ Редактировать ]
"Золото скіфів" повернуть в Україну. Таке рішення сьогодні виніс суд Амстердама.
"Кримські артефакти повинні бути передані державі Україна, тому що вони є частиною культурної спадщини держави Україна", - йдеться в рішенні суду. Нагадаю, колекція - а це 565 коштовних предметів - вартістю в півтора мільйона євро, перебуває на виставці в голландській столиці з лютого 2014 року.
Після окупації півострова, нідерландська сторона заявила про неможливість повернення експонатів Національного музею історії України, мотивуючи свою відмову можливими претензіями з боку кримських музеїв.
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