"Золото скіфів" повернуть в Україну. Таке рішення сьогодні виніс суд Амстердама.

"Кримські артефакти повинні бути передані державі Україна, тому що вони є частиною культурної спадщини держави Україна", - йдеться в рішенні суду. Нагадаю, колекція - а це 565 коштовних предметів - вартістю в півтора мільйона євро, перебуває на виставці в голландській столиці з лютого 2014 року.

Після окупації півострова, нідерландська сторона заявила про неможливість повернення експонатів Національного музею історії України, мотивуючи свою відмову можливими претензіями з боку кримських музеїв.