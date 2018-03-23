Три зими без світла: як мешканці Волині виживають без електрики?

Три зими без світла: мешканці цілої вулиці села під Луцьком не можуть провести електрику. Обленерго вимагає за електрифікацію нового масиву майже три мільйони гривень. Люди, звісно, таких коштів не мають. Як без світла виживають волиняни, з'ясовували наші кореспонденти.

Це - помешкання Миколи Сахнюка. Бензогенератор у гаражі, вітряк у дворі, сонячні батареї на даху будинку. Конструкції встановив сам.

"Зранку появилась енергія, з'явилась, закрутився вітряк, цілу ніч вітру не було і сонця теж звичайно не було. Були в акумуляторному режимі. Вітряк закрутився - пішла енергія", - розповідає Микола Сахнюк, мешканець села Забороль.

На альтернативні джерела енергії - родина перейшла не від гарного життя. Часто її не вистачає, - розповідає Ольга Сахнюк. Доводиться - економити.

"Телевізор дивимося по святах. Як сонечко або вітер. Уроки діти пишуть вдень, бо хлопчик навчається в другу зміну, бо ввечері буває таке, що ні вітра ні сонця", - розповідає Ольга Сахнюк, мешканка села Забороль.

Вулиця Молодіжна - у новому масиві. Тут більше 70 будинків. І жоден не підключений до електропостачання. Сергій Вевелюк - десять років тому - придбав тут ділянку. Почав будуватися. Але звів - лише коробку.

"Я не можу продовжувати будівництво, тому що немає електрики. Обленерго говорить - це вирішує місцеве самоврядування, тобто сільська рада. Сільська рада говорить - немає нічого, район теж говорить - немає нічого", - бідкається Сергій Вавелюк, учасник АТО, багатодітний батько.

Аби провести лінію електропостачання - люди створили навіть кооператив, за свої гроші - розробили кошторис. Вийшло, що усі роботи стануть - майже у три мільйона гривень.

"Нас 12 чоловік і ми не можемо потягнути цю суму. Ми просимо сільську раду, щоб вона помогла нам. Там іде "10-тисячка" в лісі, щоб звідти вона пробила під землею кабель і поставила трансформатор", - розповідає Василь Розсадюк, учасник кооперативу.

За законом - провести лінію електропостачання - повинна сільська рада. Та грошей на це - немає, - каже сільський голова.

"Якщо зараз почнемо робити електропостачання - по нових масивах не хватить ні одного бюджету, ні річного, ні двох, ні трьох. Ситуація критична. Я їх дуже добре розумію, бо сам 10 років брав світло від сусіда", - стверджує Валерій Боярський, голова сільської ради.

Як бути далі - люди не знають. Сподіваються, що зможуть знайти інвесторів, які б сплатити ці кілька мільйонів гривень. Можливо, кращий вихід - перейти на альтернативні джерела електроенергії. Як це намагається зробити один із мешканців "темного села" - Микола Сахнюк.