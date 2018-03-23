На Запоріжжі перекрили канал постачання військового обладнання до Росії

Замовником оборудки були структури, що спеціалізуються на оснащенні та комплектації атомних підводних човнів. Зокрема тих, що зараз базуються в окупованому Криму. Під час обшуку, на підприємстві вилучили документацію та партію товару, що транзитом планували доставити в Росію.