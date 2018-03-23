Як знімали недоторканність з Надії Савченко

Подальшу долю Надії Савченко вирішуватимуть сьогодні в Шевченківському райсуді столиці. Засідання заплановане на 9 ранку. Слідство вимагає для нардепа запобіжний захід - тримання під вартою. Учора Верховна Рада дала дозвіл на її арешт. Нагадаємо, як це було.

В парламенті посилені заходи безпеки. Перевіряють усіх! Навіть нардепів.

"- Це не зброя!"

"- Я не знаю! Ви покажіть, відкрийте!"

"- Все давайте!!!"

Побачивши журналістів, депутат Парасюк жартує.

"Якщо в мене пояс вірності від дружини чи дівчини? То шо мені, труси перед вами скинути? А ключі в неї. То я шо, на роботу не зайду, чи шо?", - заявляє Володимир Парасюк, народний депутат, позафракційний.

Від самого ранку у парламенті і Надія Савченко. Прийшла на засідання регламентного комітету.

Причому, не з порожніми руками.

"- Були в мене гранати, гранати були. Українці, дивіться і насолоджуйтесь шоу і всім рекомендую гранати!"

Генпрокурор просить підтримати прохання - дозволити затримання і арешт. У кулуарах підраховують - чи вистачить голосів.

Підтримати прохання Генпрокуратури готові не всі. Опозиціонери кажуть, - якщо знімати недоторканність, то відразу з усіх депутатів.

"Ми не будемо підтримувати зняття недоторканності, так само як ми не підтримували зняття недоторканності з депутатів, які час від часу вносяться в зал. Чергове шоу, яке вже кожен тиждень проходить у парламенті і відволікає увагу від вирішення соціальних питань", - заявив Юрій Бойко, лідер фракції "Опозиційний блок".

І ось нарешті показують давно анонсовані відео-докази. Дійові особи: Рубан, Савченко і терористи.

"- Із середини люстра падає, дальще - цей урядовий квартал більше нічим нє інтересен".

Надія Савченко часто виходить у кулуари, жадібно п'є воду. У залі дають слово і їй.

"Оце - зірка Героя України. А оце - депутатське посвідчення, депутатський мандат. Що дорожче? Мене не налякати чимось, не налякаєте", - заявила Надія Савченко, народний депутат, позафракційна.

Аргументи Савченко парламент не хвилюють. Підтримують зняття недоторканності та арешт нардепа навіть колишні побратими.

В кулуарах кажуть, якщо не винна - нехай доводить у суді.

"- Пропоную вам пройти зі мною до управління Служби безпеки України.

- Пішки пройдемся?

- На автомобілі.

- А якщо пішки прогулятися?

- Давайте пішки!"

Пішки, разом зі слідчими Савченко і вирушає в СБУ.