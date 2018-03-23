Як знімали недоторканність з Надії Савченко [ Редактировать ]
Подальшу долю Надії Савченко вирішуватимуть сьогодні в Шевченківському райсуді столиці. Засідання заплановане на 9 ранку. Слідство вимагає для нардепа запобіжний захід - тримання під вартою. Учора Верховна Рада дала дозвіл на її арешт. Нагадаємо, як це було.
В парламенті посилені заходи безпеки. Перевіряють усіх! Навіть нардепів.
"- Це не зброя!"
"- Я не знаю! Ви покажіть, відкрийте!"
"- Все давайте!!!"
Побачивши журналістів, депутат Парасюк жартує.
"Якщо в мене пояс вірності від дружини чи дівчини? То шо мені, труси перед вами скинути? А ключі в неї. То я шо, на роботу не зайду, чи шо?", - заявляє Володимир Парасюк, народний депутат, позафракційний.
Від самого ранку у парламенті і Надія Савченко. Прийшла на засідання регламентного комітету.
Причому, не з порожніми руками.
"- Були в мене гранати, гранати були. Українці, дивіться і насолоджуйтесь шоу і всім рекомендую гранати!"
Генпрокурор просить підтримати прохання - дозволити затримання і арешт. У кулуарах підраховують - чи вистачить голосів.
Підтримати прохання Генпрокуратури готові не всі. Опозиціонери кажуть, - якщо знімати недоторканність, то відразу з усіх депутатів.
"Ми не будемо підтримувати зняття недоторканності, так само як ми не підтримували зняття недоторканності з депутатів, які час від часу вносяться в зал. Чергове шоу, яке вже кожен тиждень проходить у парламенті і відволікає увагу від вирішення соціальних питань", - заявив Юрій Бойко, лідер фракції "Опозиційний блок".
І ось нарешті показують давно анонсовані відео-докази. Дійові особи: Рубан, Савченко і терористи.
"- Із середини люстра падає, дальще - цей урядовий квартал більше нічим нє інтересен".
Надія Савченко часто виходить у кулуари, жадібно п'є воду. У залі дають слово і їй.
"Оце - зірка Героя України. А оце - депутатське посвідчення, депутатський мандат. Що дорожче? Мене не налякати чимось, не налякаєте", - заявила Надія Савченко, народний депутат, позафракційна.
Аргументи Савченко парламент не хвилюють. Підтримують зняття недоторканності та арешт нардепа навіть колишні побратими.
В кулуарах кажуть, якщо не винна - нехай доводить у суді.
"- Пропоную вам пройти зі мною до управління Служби безпеки України.
- Пішки пройдемся?
- На автомобілі.
- А якщо пішки прогулятися?
- Давайте пішки!"
Пішки, разом зі слідчими Савченко і вирушає в СБУ.
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