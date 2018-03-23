У Греції через піщані бурі скасували авіарейси [ Редактировать ]
В Афінах - піщана буря. Вона прийшла з Африки - з пустелі Сахара. Через погану видимість у грецькій столиці скасовують авіарейси. Влада закликала людей за можливості лишатися вдома. Відчайдухи, щоправда, не дослухаються до рекомендацій і виходять, щоб сфотографуватися на фоні піщаної завіси.
по теме
Негода у США: мешканці східного узбережжя потерпають від хуртовини
Авіакомпанії скасували загалом майже чотири тисячі рейсів у регіоні. Заняття у школах Нью-Йорка скасували. Ускладнений рух на дорогах, одна людина загинула в ДТП.
Скандальний закон Макрона спричинив у Франції транспортний колапс
70 відсотків залізничників - сьогодні вийшли на роботу. Із перебоями працюють й паризькі аеропорти. 7 французьких профспілок оголосили страйк через новий кодекс праці, який підтримує Еммануель Макрон. Чим саме невдоволені люди?
У Хорватії через повені оголосили надзвичайний стан (відео)
Через зливи і раптове танення снігу постраждало містечко Костайніца на кордоні з Боснією. З берегів вийшла місцева річка Уна.
У Східній Гуті підраховують жертв російських авіаударів
Усі жертви - переважно мирні жителі, серед них - 177 дітей. Такі дані сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.
В Сирии разбился российский самолет с людьми
В Сирии во время посадки на авиабазу в Хмеймими разбился российской транспортный самолет АН-26. В результате катастрофы погибли 32 военных.