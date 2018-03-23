Українські художники готуються до фестивалю писанок. Він розпочнеться 5 квітня. Усі експонати мають бути готові вже за тиждень. Цьогоріч митці розписують фігури кроликів. Більше - в сюжеті Магди Кривовяз.

"- Мой заяц - это своего рода вселенная. Я хочу изобразить вселенную, которая живет в каждом человеке".

Надихнути інших на творчість, та зробити так, аби кожен зміг побачити в цій роботі себе. Саме це взяла собі за мету Валерія.

"Это будет абстракция, абстрактная работа, это будут произвольные мазки, которые создают нам общий образ и будут напоминать космос", - розповідає Валерія Шевєрнова, художниця.

Взяти участь у фестивалі Валерія хотіла вже давно. Каже - це шанс проявити себе.

"Такие фестивали дают возможность людям вдохновится и узнать для себя что то новое и захотеть стать художником", - переконана Валерія Шевєрнова художниця.

Мар'яна свою роботу вже завершила. Її зайчик - з корейською родзинкою, а точніше - редискою.

"Это не зайчик, это редиска корейская, которая ходит в костюме зайчика, потому что чувствует себя так увереннее, а этот товарищ кон - он не крокодильчик, он - генетик, он эту редиску оживил, вырастил", - показує Мар'яна Потетенко, художниця.

Ці герої відомі у Кореї. Їх використовують як стікери у переписці, аби виявити свої емоції. Дізналася про них Мар'яна, коли почала вивчати корейську. За фахом вона лінгвіст. Тож коли отримала свого зайчика - вже знала, що буде малювати.

"Когда в начале марта мне передали заготовку - у меня чесались руки, потому что в голове уже была картинка как это будет выглядеть", - розповідає Мар'яна Потетенко. Художниця.

Зайці на фестивалі писанок - цьогорічне ноу-хау.

"У деяких легендах кажуть що саме зайці робили гнізда і туди носили крашанки. Відрізнялись кожен рік наші фестивалі тільки розміром писанок, у нас було і по 5 і по 4 метри, і по 2. Але з цього року ми зрозуміли, що треба рухатися вперед", - розповідає Ігор Добруцький, організатор Всеукраїнського фестивалю писанок.

За 8 років фестивалю вже назбиралась ціла колекція писанок з усіх куточків України. Склад у 5 тисяч квадратних метрів заповнений вщент. Тож організатори мріють створити парк, де ці витвори зможе побачити кожен. Лише цьогоріч 750 художників зробили близько 1000 робіт.