У Луцьку на зупинці не розминулися маршрутки

11 людей зазнали травм у луцькій маршрутці. Зокрема, й одна дитина. Коли мікроавтобус пригальмував на зупинці, у нього в'їхала інша маршрутка. Дев'ятьох постраждалих доправили до лікарень. Решті допомогу надали на місці.