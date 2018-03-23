У Луцьку дві маршрутки не поділили зупинку [ Редактировать ]
11 людей зазнали травм у луцькій маршрутці. Зокрема, й одна дитина. Коли мікроавтобус пригальмував на зупинці, у нього в'їхала інша маршрутка. Дев'ятьох постраждалих доправили до лікарень. Решті допомогу надали на місці.
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