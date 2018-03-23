Бойовикам на Донбасі наказали здати всі російські документи - розвідка [ Редактировать ]
У російських найманців, що воюють на Донбасі - відбирають паспорти. Про це повідомляє українська розвідка. Окрім того, у бойовиків вилучають усі документи, що можуть підтверджувати їхнє громадянство. Акцію, яку на окупованій території проводять вже не вперше - контролюють представники російського Генштабу - зазначили розвідники.
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