У російських найманців, що воюють на Донбасі - відбирають паспорти. Про це повідомляє українська розвідка. Окрім того, у бойовиків вилучають усі документи, що можуть підтверджувати їхнє громадянство. Акцію, яку на окупованій території проводять вже не вперше - контролюють представники російського Генштабу - зазначили розвідники.