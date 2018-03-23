Масові протести прокотилися Францією. Держслужбовці, залізничники, працівники авіакомпаній і вчителі оголосили загальнонаціональний страйк і вийшли на вулиці Парижа. Не обійшлося без сутичок. Активісти кидали каміння в поліцію, трощили сміттєві баки та вітрини магазинів. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ.

Найбільше протестувальників обурюють реформи, які призведуть до масових скорочень. Сьогодні до страйкарів приєднається авіакомпанія Ейр-Франс. Майже третину рейсів скасують.