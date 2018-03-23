На Чернігівщині поновили видачу селянам земельних паїв [ Редактировать ]
Довгоочікувані земельні наділи почали отримувати жителі села Пакуль на Чернігівщині - після сюжету наших журналістів.
Ще восени ми розповідали, як селяни намагалися зустрітися з керівництвом підприємства, яке розпоряджалося паями. Чиновники мали видати жителям протоколи жеребкування - вони є підставою для оформлення права на користування земельною ділянкою. Натомість керівники - зникли.
Після виходу сюжету в ефір - до вирішення питання долучилася обласна рада. І от у березні все ж почали видавати документи. Їх одержали вже 15 жителів Пакуля. На черзі - ще кілька десятків людей.
"У березні 2018 року СТОВ "Полісся" поновило видачу протоколів жеребкування. На даний час заяви громадян, щодо видачі протоколів жеребкування приймаються. І далі протоколи реєструються у районній держадміністрації і потім робляться документи", - повідомила Лариса Ковальчук, сільський голова Пакуля.
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