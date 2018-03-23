Прокинувся зіркою. Маленький американець Карден Кортс із Денвера в дитячому садку отримав завдання скласти власний прогноз погоди. До справи хлопчик підійшов творчо і попросив допомоги у батька, який працює на місцевому телебаченні. Ролик вийшов настільки кумедним, що тепер Кардена запрошують записувати справжні прогнози погоди для міста.