Поезда по "красной" ветке киевского метро утром 23 марта движутся от станции "Академгородок" до станции Крещатик и обратно, а также по отрезу "Арсенальная – Лесная". Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Проблемы с движением возникли из-за поломки поезда, объяснили в метрополитене.

Пассажиров, как сообщают очевидцы, просят воспользоваться наземным транспортом.

Таким образом, люди добираются с левого берега на правый в основном на наземном транспорте.

Напомним, киевское метро остановили из-за человека на рельсах.