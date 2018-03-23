В Киеве остановилась часть красной ветки метро [ Редактировать ]
Поезда по "красной" ветке киевского метро утром 23 марта движутся от станции "Академгородок" до станции Крещатик и обратно, а также по отрезу "Арсенальная – Лесная". Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.
Проблемы с движением возникли из-за поломки поезда, объяснили в метрополитене.
Пассажиров, как сообщают очевидцы, просят воспользоваться наземным транспортом.
Таким образом, люди добираются с левого берега на правый в основном на наземном транспорте.
Напомним, киевское метро остановили из-за человека на рельсах.
по теме
В Киеве ограничат движение по двум мостам
Движение транспорта будет частично ограничено на двух мостах 22 марта.
В столице изменили движение транспорта
В воскресенье, 18 марта, в Киеве внесли изменения в движение троллейбусов маршрутов №№ 8, 9, 17, 19, 19Д и автобусов маршрута № 119 .
В Киеве начали действовать новые требования к маршруткам
С четверга, 15 марта, в Киеве вступили в силу новые требования к маршруткам.
В Киеве у станции метро произошел пожар (видео)
У станции метро Красный Хутор произошел пожар
В киевских вагонах метро построят первый в мире хостел
На Подоле построят необычный хостел, который будет размещаться в двух вагонах метро.