У Шевченківському райсуді Києва в ці хвилини має розпочатися засідання у справі Надії Савченко. Народній депутатці обиратимуть запобіжний захід. До суду вже надійшло клопотання про арешт.

Приміщення суду посилено охороняє із сотня нацгвардійців. Савченко звинувачують у зазіханні на життя державних діячів, сприянні терористичній організації та спробі захоплення державної влади. Ці статті не передбачають внесення застави.

Наші кореспонденти стежать за перебігом судового засідання, про його результати - дивіться вже у випуску о 12-й годині.

Учора, нагадаємо, Верховна рада позбавила Савченко депутатської недоторканності й дала дозвіл на її арешт. Після цього співробітники СБУ затримали депутатку просто у приміщенні парламенту.