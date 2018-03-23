Про погіршення стану Сергія Скрипаля та його дочки заявляють британські медики.

Кажуть - нервово-паралітична речовина "Новачок" - сильно вразила мозок постраждалих. І це може серйозно вплинути на їхні розумові здібності. Водночас наслідки впливу отрути у довгостроковій перспективі - досі точно невідомі.

Екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька майже 3 тижні після ураження - перебувають під потужним впливом седативних препаратів. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільно критичний.