Справа Скрипаля: британські медики з'ясовують наслідки впливу отрути на організм людини [ Редактировать ]
Про погіршення стану Сергія Скрипаля та його дочки заявляють британські медики.
Кажуть - нервово-паралітична речовина "Новачок" - сильно вразила мозок постраждалих. І це може серйозно вплинути на їхні розумові здібності. Водночас наслідки впливу отрути у довгостроковій перспективі - досі точно невідомі.
Екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька майже 3 тижні після ураження - перебувають під потужним впливом седативних препаратів. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільно критичний.
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