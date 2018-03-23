Жители Луганской области перевели интернет-мошенникам более 16 тысяч [ Редактировать ]
Почти ежедневно в полицию Луганской области поступают обращения граждан о том, что они стали жертвой аферистов, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.
В последнее время все чаще жертвами мошенников становятся при покупке товаров через интернет.
Так, с начала недели полицией Луганщины зарегистрировано 6 фактов мошеннических действий в отношении жителей области, которые в целом перечислили мошенникам более 16 тысяч гривен за покупку различных товаров, объявления о продаже которых потерпевшие нашли на интернет сайте OLX. Во всех случаях товар заявители не получили, продавцы на связь не выходят.
Схема обмана достаточно проста. Мошенники под предлогом продажи товара (цена на который обычно ниже других интернет сайтов), просят покупателя оплатить товар полностью или сделать предоплату. После пересчета денег "продавец" на связь с покупателем не выходит и часто удаляет объявления.
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