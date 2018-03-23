Благодаря "Роттердам+" украинские шахтеры дополнительно заработали 5,4 млрд. гривен - Волынец [ Редактировать ]
Формула "Роттердам+" привела к сбалансированию цены на уголь, что позволило в течение последних двух лет госшахтам дополнительно получить 5,4 млрд. гривен. Такое мнение озвучил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Цену необходимо было сбалансировать на уголь. Дело в том, что, начиная с 2014 года, в течение 2015 года, 2016-го, 2017-го завозили уголь из-за рубежа по 100 долларов за тонну и значительно выше. А для госшахт цена была ниже в разы. С марта 2016 по март 2018 года, за 2 года цену на уголь удвоили (вследствие применения формулы "Роттердам+). И за эти два года шахты получили дополнительно 5,4 миллиарда гривен, эти средства пошли на зарплаты шахтерам", - отметил Михаил Волынец.
По его мнению, к сожалению, госшахтам все равно не хватает средств на развитие шахт, на техническое оснащение, на обеспечение техники безопасности. И ожидать наращивания добычи пока не приходится.
"Во-первых, господдержку в одностороннем порядке государство отменило - прекратило выделять на развитие угольной отрасли. В то же время цена (долгое время) не была сбалансирована, она не была справедливой. Не оснащаются необходимым оборудованием лавы. Или, если оснащаются, то старым оборудованием, к сожалению. И шахты уже доведены до такого состояния, что они не могут добывать большие объемы угля, выдавать на гора", - сообщил Михаил Волынец.
Как ранее сообщалось, председатель Всеукраинской энергетической ассоциации Василий Котко отметил, что формула Роттердам+ обеспечила генерирующие компании ресурсом для импорта угля, необходимого во время отопительного периода.
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