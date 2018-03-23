Песах - это один из древнейших иудейских праздников, он посвящается самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа - Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства.

История еврейской Пасхи

В библейские времена празднование Песаха сопровождалось паломничеством в Храм, жертвоприношениями и пиршеством с вкушением пасхального агнца. Полагают, что в Песахе слились воедино два древних празднества - скотоводов и земледельцев; в библейский период он стал ассоциироваться с освобождением из египетского рабства. Традиция связывает название "песах" с тем, что Бог "прошел" (на иврите - "пасах") мимо домов евреев в то время, когда наказывал египтян за отказ фараона отпустить еврейский народ. В иудейском молитвеннике (сиддуре) Песах называется "временем нашей свободы"; Тора именует его "праздником опресноков", так как главная особенность Песаха - заповедь есть пресный хлеб (мацу) и строжайший запрет не только употреблять, но и иметь в своем доме квасное (хамец). Законы, связанные с Песахом, сформулированы в талмудическом трактате "Псахим".

Что можно и что нельзя в Песах

На протяжении всех дней Песаха Тора запрещает в каком бы то ни было виде употреблять в пищу квасное. Это та самая еда, которой евреи не успели запастись, когда покидали Египет. Также избегают тех продуктов, которые могут забродить. Солодовые ликеры, пиво и другие алкогольные напитки на основе дрожжей запрещены.

В первый день Песаха запрещаются все виды работ. В синагоге проводится торжественное богослужение. Пять последующих дней называются "обычными днями праздника" и считаются рабочими. В эти дни в Иерусалиме у Стены Плача проводится церемония благословения священников, в которой принимают участие только потомки священнического рода левитов.

Седьмой день Песаха завершает торжества праздника и считается нерабочим. Он отмечается в радостной атмосфере, с пением и танцами. В полночь в синагогах и в религиозных учебных заведениях устраивается церемония "разделения морских вод". Восьмой день Песаха отмечается только в регионах диаспоры, где праздничными являются первые два дня и заключительные два дня.

Когда отмечается Песах в 2018 году, читайте тут.