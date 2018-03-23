За крок до торгівельної війни: США запроваджують мито на товари з Китаю

За крок до торгівельної війни. Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дає Вашингтону можливість запровадити мито на імпорт товарів з Китаю й обмежити китайські інвестиції.

Тепер торговий представник сполучених штатів Роберт Лайтгайзер має протягом 15 днів підготувати список товарів з Піднебесної, на які це мито поширюється.

У Пекіні - з реакцією не забарилися й оприлюднили список з американськими товарами, на які можуть бути введені мита у відповідь.

Нагадаємо, на початку березня Трамп запровадив мито, зокрема, на імпорт сталі та алюмінію. Це викликало хвилю обурення у низці країн, особливо в ЄС, Канаді та Китаї.