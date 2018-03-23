Терорист-смертник атакував американську військову базу у Каліфорнії (відео) [ Редактировать ]
Вибух на авіабазі ВМС США у Каліфорнії. Смертник підірвав себе у машині, завантаженій балонами з пропаном.
Підривник загинув на місці. Окрім нього внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У поліції інцидент розглядають як терористичний акт.
Ця авіабаза є основним вантажним і транспортним терміналом на західному узбережжі США. На її території постійно перебувають близько 7 тисяч військових.
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