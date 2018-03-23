Вибух на авіабазі ВМС США у Каліфорнії. Смертник підірвав себе у машині, завантаженій балонами з пропаном.

Підривник загинув на місці. Окрім нього внаслідок вибуху ніхто не постраждав. У поліції інцидент розглядають як терористичний акт.

Ця авіабаза є основним вантажним і транспортним терміналом на західному узбережжі США. На її території постійно перебувають близько 7 тисяч військових.