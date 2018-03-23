Внаслідок авіаудару по Східній Гуті загинули десятки людей [ Редактировать ]
19 загиблих і щонайменше 40 поранених внаслідок чергового удару сирійських урядових військ по Східній Гуті.
Такі дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.
Східна Гута - остання територія, яку утримують сирійські повстанці. Минулого місяця асадівські війська, підтримувані Росією, розгорнули там масштабну наступальну операцію. Внаслідок численних авіаударів в сирійській оазі - загинули щонайменше 1000 мирних жителів, серед них понад 200 дітей.
Регіон - на межі гуманітарної кризи. Люди не мають води та харчів. 70 відсотків будівель зруйновано.
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