19 загиблих і щонайменше 40 поранених внаслідок чергового удару сирійських урядових військ по Східній Гуті.

Такі дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

Східна Гута - остання територія, яку утримують сирійські повстанці. Минулого місяця асадівські війська, підтримувані Росією, розгорнули там масштабну наступальну операцію. Внаслідок численних авіаударів в сирійській оазі - загинули щонайменше 1000 мирних жителів, серед них понад 200 дітей.

Регіон - на межі гуманітарної кризи. Люди не мають води та харчів. 70 відсотків будівель зруйновано.