Жителі Індонезії потерпають від виверження вулкану Іджен [ Редактировать ]
В Індонезії три десятки людей постраждали через виверження вулкана Іджен. Усіх їх доправили до лікарні з симптомами отруєння газами. Близько двохсот людей, серед яких і туристи, - евакуювали. Усі роботи у навколишніх шахтах наразі - припинили. Вулкан Іджен відомий тим, що неподалік видобувають жовту сірку, яку використовують у косметиці та ліках.
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Жителі Індонезії потерпають від виверження вулкану Іджен
Вулкан Іджен відомий тим, що неподалік видобувають жовту сірку, яку використовують у косметиці та ліках.
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