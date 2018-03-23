В Індонезії три десятки людей постраждали через виверження вулкана Іджен. Усіх їх доправили до лікарні з симптомами отруєння газами. Близько двохсот людей, серед яких і туристи, - евакуювали. Усі роботи у навколишніх шахтах наразі - припинили. Вулкан Іджен відомий тим, що неподалік видобувають жовту сірку, яку використовують у косметиці та ліках.