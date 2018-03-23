В Афінах - піщана буря. Вона прийшла з Африки - з пустелі Сахара. Через погану видимість у грецькій столиці скасовують авіарейси. Влада закликала людей за можливості лишатися вдома. Відчайдухи, щоправда, не дослухаються до рекомендацій і виходять, щоб сфотографуватися на фоні піщаної завіси.