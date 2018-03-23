У Греції через піщані бурі скасували авіарейси [ Редактировать ]
В Афінах - піщана буря. Вона прийшла з Африки - з пустелі Сахара. Через погану видимість у грецькій столиці скасовують авіарейси. Влада закликала людей за можливості лишатися вдома. Відчайдухи, щоправда, не дослухаються до рекомендацій і виходять, щоб сфотографуватися на фоні піщаної завіси.
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