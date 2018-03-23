У Кременчуці 16-річний Валентин бореться з раком

Валентину Чурсіну - шістнадцять. Рік тому у нього раптово почала боліти спина. Спочатку місцеві лікарі встановили діагноз - остеохондроз. Однак вже за чотири місяці - в Києві батьків приголомшили - у Валентина рак правої лопатки.