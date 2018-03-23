Вихованець американського дитсадка став зіркою місцевого телебачення (відео) [ Редактировать ]
Прокинувся зіркою. Маленький американець Карден Кортс із Денвера в дитячому садку отримав завдання скласти власний прогноз погоди. До справи хлопчик підійшов творчо і попросив допомоги у батька, який працює на місцевому телебаченні. Ролик вийшов настільки кумедним, що тепер Кардена запрошують записувати справжні прогнози погоди для міста.
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Маленький американець Карден Кортс із Денвера в дитячому садку отримав завдання скласти власний прогноз погоди. До справи хлопчик вирішив підійти творчо.
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