Українські художники представлять на фестивалі писанок нові роботи [ Редактировать ]
Українські художники готуються до фестивалю писанок. Він розпочнеться 5 квітня. Усі експонати мають бути готові вже за тиждень. Цьогоріч митці розписують фігури кроликів. Більше - в сюжеті Магди Кривовяз.
"- Мой заяц - это своего рода вселенная. Я хочу изобразить вселенную, которая живет в каждом человеке".
Надихнути інших на творчість, та зробити так, аби кожен зміг побачити в цій роботі себе. Саме це взяла собі за мету Валерія.
"Это будет абстракция, абстрактная работа, это будут произвольные мазки, которые создают нам общий образ и будут напоминать космос", - розповідає Валерія Шевєрнова, художниця.
Взяти участь у фестивалі Валерія хотіла вже давно. Каже - це шанс проявити себе.
"Такие фестивали дают возможность людям вдохновится и узнать для себя что то новое и захотеть стать художником", - переконана Валерія Шевєрнова художниця.
Мар'яна свою роботу вже завершила. Її зайчик - з корейською родзинкою, а точніше - редискою.
"Это не зайчик, это редиска корейская, которая ходит в костюме зайчика, потому что чувствует себя так увереннее, а этот товарищ кон - он не крокодильчик, он - генетик, он эту редиску оживил, вырастил", - показує Мар'яна Потетенко, художниця.
Ці герої відомі у Кореї. Їх використовують як стікери у переписці, аби виявити свої емоції. Дізналася про них Мар'яна, коли почала вивчати корейську. За фахом вона лінгвіст. Тож коли отримала свого зайчика - вже знала, що буде малювати.
"Когда в начале марта мне передали заготовку - у меня чесались руки, потому что в голове уже была картинка как это будет выглядеть", - розповідає Мар'яна Потетенко. Художниця.
Зайці на фестивалі писанок - цьогорічне ноу-хау.
"У деяких легендах кажуть що саме зайці робили гнізда і туди носили крашанки. Відрізнялись кожен рік наші фестивалі тільки розміром писанок, у нас було і по 5 і по 4 метри, і по 2. Але з цього року ми зрозуміли, що треба рухатися вперед", - розповідає Ігор Добруцький, організатор Всеукраїнського фестивалю писанок.
За 8 років фестивалю вже назбиралась ціла колекція писанок з усіх куточків України. Склад у 5 тисяч квадратних метрів заповнений вщент. Тож організатори мріють створити парк, де ці витвори зможе побачити кожен. Лише цьогоріч 750 художників зробили близько 1000 робіт.
по теме
Українські художники представлять на фестивалі писанок нові роботи
За 8 років фестивалю вже назбиралась ціла колекція писанок з усіх куточків України. Склад у 5 тисяч квадратних метрів заповнений вщент. Тож організатори мріють створити парк, де ці витвори зможе побачити кожен.
В Україні відзначають День добровольця
Сьогодні в Україні відзначають День добровольця. Це свято для нашої країни нове - його запровадили лише торік.
Кто и когда придумал 8 марта: приметы и традиции праздника
Ежегодно в мире 8 марта отмечают женский день.
Талисман в машину: как выбрать оберег для автомобиля
Объектом негативного воздействия может стать не только сам человек и его благополучие, но и некоторые виды имущества.
Второй день пикетов: что требуют автоперевозчики?
Дороги - разбиты, система авиа-перевозок и морских портов - "дышит на ладан". Об этом заявляют участники акций, недовольные работой министра инфраструктуры.
В Украине создадут независимый Штаб ветеранов-силовиков - Каплин
Согласно решению правительства, перерасчет выплат бывшим силовикам будет проходить поэтапно - в течение трех лет. И обещанные 100 процентов доплаты они получат не ранее 2020-го года. К тому времени все это съест инфляция, считают ветераны.