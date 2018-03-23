Выходные в Киеве: куда пойти 24-25 марта (афиша) [ Редактировать ]
Весна в Киеве в самом разгаре, несмотря на то, что за окном снег и мороз. Погода - вовсе не повод засиживаться дома. Ведь огромное количество мероприятий подготовили для вас организаторы на этих выходных в Киеве.
Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий этих выходных.
Выставка кимоно
Если Япония всегда очаровывала вас своей эстетикой и минимализмом, то без сомнений, стоит познакомиться поближе с японской одеждой, которая несет в себе сущность страны восходящего солнца.
Узоры, нанесенные на ткань с помощью различных техник, наполненные глубоким символизмом, каждая малейшая деталь - длина рукава или подола, цвет или вариация завязывания пояса оби - имеет важное значение, которое передает окружающим информацию о возрасте, статусе, социальном происхождение человека.
- Когда: 19-24 марта
- Где: Выставочный зал украинско-японского центра КПИ имени Игоря Сикорского
- Вход свободный
Выставка фиалок
С 22 по 25 марта в Киеве пройдет бесплатная выставка фиалок. В этот раз посетителей ознакомят с историей фиалок как комнатных растений. Организаторы покажут старинные журналы о фиалках и письма украинских селекционеров из частных коллекций и расскажут историю о том, где именно в Киеве можно было приобрести листочек сортовой сенполии (фиалки) за 30 копеек.
На выставке также будут представлены всевозможные виды фиалок украинской и зарубежной селекции. Помимо этого у посетителей будет возможность получить всю необходимую информацию о правильном уходе за этими растениями, а также приобрести понравившийся цветок, грунт, горшок и удобрения для него.
- Когда: 22 по 25 марта с 10:00 до 18:00 (в воскресенье до 17:00)
- Где: Киевский городской Дом природы
- Вход свободный
Выставка Vona
22 марта в Nebo Art Gallery откроется персональная выставка молодой украинской художницы Дарьи Микитюк. В проекте художница исследует женскую природу через повседневные ритуалы, связанные с замужеством, материнством, физиологией.
- Когда: 22 марта - 25 апреля
- Где: Nebo Art Gallery
- Вход свободный
Постановка Раду Поклитару: "Жизель"
Балет "Жизель" Раду Поклитару - это сочетание ярких костюмов, оригинальных декораций, артистизма высококлассных танцовщиков и интересных режиссерских находок.
- Когда: 23 марта, начало в 20:00
- Где: Международный центр культуры и искусств
- Почем: 150-450
Кураж Базар China Start
400 избранных продавцов старья и новья, китайского и не очень, новый фуд-корт, диджей, инклюзивная детская зона "Диснейленд" с бэби-баром и активностями для всех, конкурсы.
- Когда: 24 и 25 марта
- Где: арт-завод "Платформа"
- Почем: 80 гривен
Весенняя кото-ярмарка
В Киеве пройдет "Кото-Ярмарка", где можно будет бесплатно забрать пушистика домой. В этот же день состоится открытие Центра адопции животных на улице Дмитриевской, 39, где и состоится ярмарка.
- Когда: 24 и 31 марта с 12:00 до 16:00
- Где: улица Дмитриевская, 39
- Вход свободный
Открытый забег Trukhaniv runday
Открытый забег на дистанцию в 5 километров пройдет на Трухановом острове. Старт в 9 утра, здесь можно посмотреть, где находится точка сбора здесь.
- Когда: 24 и 31 марта
- Где: Труханов остров
- Регистрация бесплатная здесь для тех, кто бежит первый раз
IAMX
Проект эпатажного британца Криса Корнера хорошо известен в Украине, ведь Крис был здесь уже много раз - и на фестивалях и сольно. Пришло время вернуться в Украину и привезти новый альбом Alive In New Light. IAMX - это не просто музыкальный концерт, а и зрелищное представление: свет, звук, видеоряд и костюмы - Крис Корнер все продумывает до мелочей.
- Когда: 25 марта, 19:00
- Где: Atlas
- Почем: 800-1600 гривен
Большой Stand Up в кинотеатре
Stand Up комедия - это всегда смешная, жизненная история, в которой каждый узнает себя, своих друзей и посмеется над окружающим нас миром.
- Когда: 25 марта, начало в 20:00
- Где: кинотеатр "Кинопанорама"
- Почем: 200-250 гривен
Спектакль: Психоз в 4:48
В спектакле-кабаре "Психоз в 4.48" сочетается патологическая жажда жизни и бесконечное, циклическое планирование смерти. "Психоз" - это психогенное шоу, биполярный балет и просто девичник, на котором женщины пытаются понять себя. Здесь встречаются больные и врачи, которых также нужно лечить.
- Когда: 25 марта, начало в 20:00
- Где: театр "Актер"
- Почем: 100-250 гривен
Напомним, что в Украину идет потепление.
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