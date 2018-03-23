Весна в Киеве в самом разгаре, несмотря на то, что за окном снег и мороз. Погода - вовсе не повод засиживаться дома. Ведь огромное количество мероприятий подготовили для вас организаторы на этих выходных в Киеве.

Podrobnosti.ua составили афишу лучших событий этих выходных.

Выставка кимоно

Если Япония всегда очаровывала вас своей эстетикой и минимализмом, то без сомнений, стоит познакомиться поближе с японской одеждой, которая несет в себе сущность страны восходящего солнца.

Узоры, нанесенные на ткань с помощью различных техник, наполненные глубоким символизмом, каждая малейшая деталь - длина рукава или подола, цвет или вариация завязывания пояса оби - имеет важное значение, которое передает окружающим информацию о возрасте, статусе, социальном происхождение человека.

Когда: 19-24 марта

Где: Выставочный зал украинско-японского центра КПИ имени Игоря Сикорского

Вход свободный

Выставка фиалок

С 22 по 25 марта в Киеве пройдет бесплатная выставка фиалок. В этот раз посетителей ознакомят с историей фиалок как комнатных растений. Организаторы покажут старинные журналы о фиалках и письма украинских селекционеров из частных коллекций и расскажут историю о том, где именно в Киеве можно было приобрести листочек сортовой сенполии (фиалки) за 30 копеек.

На выставке также будут представлены всевозможные виды фиалок украинской и зарубежной селекции. Помимо этого у посетителей будет возможность получить всю необходимую информацию о правильном уходе за этими растениями, а также приобрести понравившийся цветок, грунт, горшок и удобрения для него.

Когда: 22 по 25 марта с 10:00 до 18:00 (в воскресенье до 17:00)

Где: Киевский городской Дом природы

Вход свободный

Выставка Vona

22 марта в Nebo Art Gallery откроется персональная выставка молодой украинской художницы Дарьи Микитюк. В проекте художница исследует женскую природу через повседневные ритуалы, связанные с замужеством, материнством, физиологией.

Когда: 22 марта - 25 апреля

Где: Nebo Art Gallery

Вход свободный

Постановка Раду Поклитару: "Жизель"

Балет "Жизель" Раду Поклитару - это сочетание ярких костюмов, оригинальных декораций, артистизма высококлассных танцовщиков и интересных режиссерских находок.

Когда: 23 марта, начало в 20:00

Где: Международный центр культуры и искусств

Почем: 150-450

Кураж Базар China Start

400 избранных продавцов старья и новья, китайского и не очень, новый фуд-корт, диджей, инклюзивная детская зона "Диснейленд" с бэби-баром и активностями для всех, конкурсы.

Когда: 24 и 25 марта

Где: арт-завод "Платформа"

Почем: 80 гривен

Весенняя кото-ярмарка

В Киеве пройдет "Кото-Ярмарка", где можно будет бесплатно забрать пушистика домой. В этот же день состоится открытие Центра адопции животных на улице Дмитриевской, 39, где и состоится ярмарка.

Когда: 24 и 31 марта с 12:00 до 16:00

Где: улица Дмитриевская, 39

Вход свободный

Открытый забег Trukhaniv runday

Открытый забег на дистанцию в 5 километров пройдет на Трухановом острове. Старт в 9 утра, здесь можно посмотреть, где находится точка сбора здесь.

Когда: 24 и 31 марта

Где: Труханов остров

Регистрация бесплатная здесь для тех, кто бежит первый раз

IAMX

Проект эпатажного британца Криса Корнера хорошо известен в Украине, ведь Крис был здесь уже много раз - и на фестивалях и сольно. Пришло время вернуться в Украину и привезти новый альбом Alive In New Light. IAMX - это не просто музыкальный концерт, а и зрелищное представление: свет, звук, видеоряд и костюмы - Крис Корнер все продумывает до мелочей.

Когда: 25 марта, 19:00

Где: Atlas

Почем: 800-1600 гривен

Большой Stand Up в кинотеатре

Stand Up комедия - это всегда смешная, жизненная история, в которой каждый узнает себя, своих друзей и посмеется над окружающим нас миром.

Когда: 25 марта, начало в 20:00

Где: кинотеатр "Кинопанорама"

Почем: 200-250 гривен

Спектакль: Психоз в 4:48

В спектакле-кабаре "Психоз в 4.48" сочетается патологическая жажда жизни и бесконечное, циклическое планирование смерти. "Психоз" - это психогенное шоу, биполярный балет и просто девичник, на котором женщины пытаются понять себя. Здесь встречаются больные и врачи, которых также нужно лечить.

Когда: 25 марта, начало в 20:00

Где: театр "Актер"

Почем: 100-250 гривен

Напомним, что в Украину идет потепление.