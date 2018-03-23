В Украину идет потепление [ Редактировать ]
В субботу, 24 марта, на большей части территории Украины ожидается солнечная погода и потепление, хотя в некоторых регионах пройдут дожди и снег.
Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях, а также на юге страны ожидается облачная погода с прояснениями.
Ночью и утром в этих регионах пройдет мокрый снег, будет гололедица. Днем – без осадков, температура ночью 0-5 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла. В Крыму пройдет небольшой дождь, температура ночью 0-5 тепла, днем 5-10 тепла.
На остальной территории страны – переменная облачность, без осадков. Ночью 6-11 мороза, а в северных областях местами до 15 мороза, днем 0-5 тепла, на Закарпатье – до 9 тепла. На дорогах местами гололедица.
В Киеве на 24 марта осадков не ожидается, температура ночью 7-9 мороза, днем от 4 мороза до 2 градусов тепла.
Напомним, град побил авто на миллионы долларов.
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