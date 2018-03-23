Первая китайская орбитальная станция Тяньгун-1 ("Небесный дворец 1") войдет в плотные слои атмосферы ориентировочно между 30 марта и 3 апреля. Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ЕКА), передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, в один из этих дней несгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки станции, масса которой составляет 8,5 тонны, могут достичь поверхности Земли.

Ранее сообщалось, что с учетом наклонения орбиты станции (42,7 градусов) угроза падения ее несгоревших в плотных слоях атмосферы обломков существует для районов, географически лежащих между 43 градусами южной широты и 43 градусами северной широты.

Точность прогноза времени и места возможного падения обломков станции, имеющей в международном каталоге номер 2011-053А, в американском - 37820, будет повышаться по мере приближения указанной даты.

Напомним, что Земля чудом не погибла из-за астероида.