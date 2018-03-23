Украина продает на аукционе памятники Ленина (фото) [ Редактировать ]
В украинской системе госзакупок Prozorro выставили на продажу два металлических памятника Ленина.
Памятники были выставлены на аукцион 22 марта, предложения будут приниматься до 1 апреля, а уже 2 апреля определится новый дом для Ленинов.
Начальная цена лота, определенная организатором торгов, составляет 498 490 гривен минимальный шаг повышения цены составляет 1% или 4984,8 гривны.
Согласно описанию лота, на продажу выставлено лом цветных (бронза) и черных металлов, общей массой 5 600 килограммов. Продавцом имущества числится коммунальное предприятие "Комбинат коммунальных предприятий" из города Мариуполя Донецкой области.
Ранее в Житомирской области декоммунизировали забытые памятники Ленина.
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