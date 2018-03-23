В Киеве на собеседовании работодатель с ножом набросился на девушку [ Редактировать ]
В Шевченковском районе Киева на девушку напал мужчина во время собеседования. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
"В дежурную часть райуправления полиции обратилась девушка и сообщила, что на нее напали в парке недалеко от станции метро "Сырец". На место немедленно выехали экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа районного управления полиции", - говорится в сообщении.
Правоохранителям пострадавшая рассказала, что познакомилась в интернете с мужчиной, который предложил ей подработать. С потенциальным работодателем киевлянка встретилась возле станции метро. Новый знакомый предложил девушке прогуляться по парку, где, угрожая ножом, сорвал с ее шеи золотое украшение и сбежал.
Нападавшего задержали на следующий день. Им оказался ранее судимый за разбой и изнасилования 40-летний уроженец Тернопольской области, недавно вышедший из тюрьмы.
По факту происшествия открыто уголовное производство по части 2 статьи 187 (Разбой) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте также, что нельзя делать на собеседовании.
по теме
На Київщині люди із синдромом Дауна зможуть працевлаштуватись на пекарню
На Київщині відкрили першу пекарню, де працюватимуть люди із синдромом Дауна. Це - проект родини, яка виховує сина з хромосомною аномалією.
"Выбить" долг любой ценой: в Киеве коллекторы угрожают отрубить ребенку руку
В Киеве коллекторы запугали женщину угрозами о жестокой расправе над ней и ее дочерью за долг дяди.
Самоубийство руководителя аэропорта в Николаеве: названа причина
В воскресенье, 18 марта, в Николаеве в собственной квартире застрелился руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин.
Бабушка привела внука в отель для свиданий и убила его
В Гонконге бабушку арестовали по подозрению в убийстве шестилетнего внука в местном отеле для свиданий.
Отравление Скрипаля: появились доказательства разработки Россией ядовитого вещества
У Великобритании есть доказательства того, что в течение последних десяти лет Россия занималась разработкой и накоплением запасов отравляющего вещества для убийств "Новичок".