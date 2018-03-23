В Шевченковском районе Киева на девушку напал мужчина во время собеседования. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В дежурную часть райуправления полиции обратилась девушка и сообщила, что на нее напали в парке недалеко от станции метро "Сырец". На место немедленно выехали экипажи патрульных полицейских и следственно-оперативная группа районного управления полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранителям пострадавшая рассказала, что познакомилась в интернете с мужчиной, который предложил ей подработать. С потенциальным работодателем киевлянка встретилась возле станции метро. Новый знакомый предложил девушке прогуляться по парку, где, угрожая ножом, сорвал с ее шеи золотое украшение и сбежал.

Нападавшего задержали на следующий день. Им оказался ранее судимый за разбой и изнасилования 40-летний уроженец Тернопольской области, недавно вышедший из тюрьмы.

По факту происшествия открыто уголовное производство по части 2 статьи 187 (Разбой) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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