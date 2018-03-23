В Константиновке Донецкой области 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женой, убил ее и ее любовника.

Женщина две недели назад ушла от мужа, а в этот день пришла забрать свои вещи. Увидев на пороге женщину с ее новым сожителем, мужчина на почве ревности начал ссориться с ними.

Затем взял зарегистрированное на него гладкоствольное ружье, снаряженное двумя патронами, и произвел два выстрела: первый - в область грудной клетки мужчины, второй - в правое плечо жены, после чего позвонил в полицию.

"От полученных огнестрельных ранений 56-летний мужчина скончался на месте, а 48-летняя женщина - в карете скорой помощи", - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении двойного убийства и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в США женщина убила двоих детей, чтобы они не "достались" мужу.