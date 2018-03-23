В Донецке прогремел взрыв [ Редактировать ]
В четверг, 22 марта, в 23:00 в оккупированном Донецке прогремел взрыв. Об этом в Twitter написал блогер Necro Mancer.
"Путиловка. Долбануло так, что дом зашатался. Сейчас пулеметы тарахтят. Идет бой в районе Спартака и Жабуньки. Гремит со стороны АП - Спартак. Иногда так ... серьезно", - говорится в заметке.
Напомним, что ранее в Донецке прогремели взрывы, пострадали люди.
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