В Одессе выпал желтый снег (фото) [ Редактировать ]
В Одессе и Одесской области выпал снег желтого цвета.
"За прошедшие сутки на юге Одесской области выпал снег желтого цвета. Это было вызвано перемещением пылевого облака на высоте 3-5 километров из районов северной Африки", - сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
В то же время снег добрался и до самой Одессы.
"Снег оранжевого оттенка метет уже и в Одессе. На Котовского корреспондент сфотографировал, что на крыши ложится необычного, не белого оттенка снег. Осадки напоминают светло-рыжую крупу". - сообщает 048.ua.
Напомним, несколькими днями ранее на Донбассе выпал рыжий снег.
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