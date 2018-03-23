В Одессе и Одесской области выпал снег желтого цвета.

"За прошедшие сутки на юге Одесской области выпал снег желтого цвета. Это было вызвано перемещением пылевого облака на высоте 3-5 километров из районов северной Африки", - сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

В то же время снег добрался и до самой Одессы.

"Снег оранжевого оттенка метет уже и в Одессе. На Котовского корреспондент сфотографировал, что на крыши ложится необычного, не белого оттенка снег. Осадки напоминают светло-рыжую крупу". - сообщает 048.ua.

Напомним, несколькими днями ранее на Донбассе выпал рыжий снег.