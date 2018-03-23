Настя Каменских стала блондинкой (видео) [ Редактировать ]
Настя Каменских представила клип на песню "Дай мне". Режиссером выступила Таня Муиньо. Согласно задумке, в клипе царит атмосфера беззаботной юности в лучших традициях комедий 2000-х годов о колледжах, в которых хотел бы побывать каждый, кто вырос на этих фильмах.
Фото: пресс-служба Насти Каменских
Сама же Настя предстала в образе успешной девушки, которая всегда в хорошем настроении и окружена вниманием. Именно она вдохновляет, является примером для девушек и мечтой для парней.
На этот раз я целиком и полностью доверилась команде, дала возможность экспериментировать и воплотить в реальность самые смелые идеи режиссера. Я очень довольна результатом нашей работы, поскольку клип получился просто невероятный, с неожиданными образами и интересными решениями. К просмотру обязателен для всех, кто хочет, как и я быть всегда в хорошем настроении.
Напомним, что Настя Каменских показала пикантные фото в облегающем наряде.
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