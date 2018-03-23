В 2018 году минимальная зарплата должна быть не 3,7 тысяч гривен, а 4 тысячи гривны. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает NewsOne.

Минимальная зарплата должна быть четыре тысячи гривен. Средняя - вырасти до 10 тысяч.

Он отметил, что стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами.

"Со своей стороны правительство сделает все возможное для этого. Кроме того, есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов к выплатам", - добавил он.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата украинцев выросла с 3200 гривен до 3723 гривен.

Напомним, что Олег Ляшко требовал поднять минимальную зарплату и пенсии.