Зарплата в Украине: на сколько поднимут минимальные выплаты [ Редактировать ]
В 2018 году минимальная зарплата должна быть не 3,7 тысяч гривен, а 4 тысячи гривны. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает NewsOne.
Минимальная зарплата должна быть четыре тысячи гривен. Средняя - вырасти до 10 тысяч.
Он отметил, что стоимость рабочей силы должна быть конкурентоспособной с европейскими странами.
"Со своей стороны правительство сделает все возможное для этого. Кроме того, есть все условия, чтобы перевести зарплату из конвертов к выплатам", - добавил он.
С 1 января 2018 года минимальная заработная плата украинцев выросла с 3200 гривен до 3723 гривен.
Напомним, что Олег Ляшко требовал поднять минимальную зарплату и пенсии.
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