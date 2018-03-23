На съемках фильма с Брюсом Уиллисом погиб пожарный (фото, видео) [ Редактировать ]
В Нью-Йорке на съемках фильма "Сиротский Бруклин", в котором снимаются Брюс Уиллис и Алек Болдуин, погиб пожарный.
Жертвой стал 37-летний Майкл Дэвидсон. Еще двое его коллег пострадали, наряду с тремя другими людьми, пишет CBS News.
Инцидент произошел в историческом здании - клубе St. Nick's Jazz Pub, который давно был закрыт. Режиссером картины выступает Эдвард Нортон.
At least 1 firefighter removed with serious injuries after mayday call in basement fire in 5-story residential building on St. Nicholas Ave & 149th. @fdny has gone to 4th alarm. #WestHarlem pic.twitter.com/wcn0mWU6KR— Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) 23 марта 2018 г.
Продюсеры фильма уже успели выразить соболезнования в связи с произошедшей трагедией.
Ранее в Севастополе загорелась электростанция со скандальными турбинами от Siemens.
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