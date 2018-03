В Нью-Йорке на съемках фильма "Сиротский Бруклин", в котором снимаются Брюс Уиллис и Алек Болдуин, погиб пожарный.

Жертвой стал 37-летний Майкл Дэвидсон. Еще двое его коллег пострадали, наряду с тремя другими людьми, пишет CBS News.

Инцидент произошел в историческом здании - клубе St. Nick's Jazz Pub, который давно был закрыт. Режиссером картины выступает Эдвард Нортон.

At least 1 firefighter removed with serious injuries after mayday call in basement fire in 5-story residential building on St. Nicholas Ave & 149th. @fdny has gone to 4th alarm. #WestHarlem pic.twitter.com/wcn0mWU6KR