Негода у США: мешканці східного узбережжя потерпають від хуртовини

Авіакомпанії скасували загалом майже чотири тисячі рейсів у регіоні. Заняття у школах Нью-Йорка скасували. Ускладнений рух на дорогах, одна людина загинула в ДТП.