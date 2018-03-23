"Є країна-агресор і країна, яка протидіє агресії", так охарактеризував російсько-українську війну на Донбасі міністр закордонних справ Франції Жан-ів Ле Дріан. На спільному з Павлом Клімкіним брифінгу він заявив, що Франція разом із Німеччиною продовжать тиск на Росію, аби та виконувала свої зобов'язання в рамках мінських угод.

І тільки після встановлення стабільного режиму тиші - можна буде говорити про виконання інших пунктів Мінська. Міністр також повідомив, що Париж виділить півмільйона євро на підтримку жителів Донбасу і опікуватиметься двома гуманітарними проектами.

"Ці кошти використають для постачання продовольства цивільному населенню Донбасу. Крім того, Франція погодилася фінансувати два проекти Міжнародного комітету Червоного Хреста: перший із них - це відбудова школи у Красногорівці, другий - відновлення резервуару на водонасосній станції у Попасній", - говорить Жан-Ів Ле Дріан, міністр закордонних справ Франції.