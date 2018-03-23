Повне дотримання режиму тиші вже другу добу поспіль фіксують на Сході України. Українські захисники повністю контролюють ситуацію та уважно стежать за діями противника. Тим часом розвідка повідомляє, що у російських найманців на Донбасі у наказовому порядку масово відбирають паспорти.

Такі акції проводять періодично, зазвичай - після затримання українськими армійцями чергового бойовика із російською пропискою.

"На територіях терористичних псевдореспублік завершився черговий етап акції "здай документи командиру". До участі в обов'язковому порядку, залучалися, зокрема, бойовики, які мають громадянство РФ. Рішенням ватажків-командирів т.зв. 1 та 2 АА російсько-окупаційних військ, здачі підлягають паспорти та інші документи, що ідентифікують особу", - говорить Дмитро Гуцуляк, речник Міністерства оборони України.