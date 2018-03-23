Найдорожчий позашляховик у світі, вартістю два мільйони 200 тисяч доларів, створили у Китаї. Машина виглядає як щось середнє між автом Бетмена та літаком-невидимкою.

Підлога в салоні стилізована під мармур, стеля повторює знамените "зоряне небо" в Rolls-Royce. Сам салон оздоблено шкірою та деревом. Оснащено телепанелями, супутниковим телебаченям, ігровою приставкою Playstation 4. Крім того, до послуг власника - холодильник, кавова машина, 2 кондиціонери, очищувач повітря та неонова підсвітка. Автівка важить 5 тонн, через це зможе розганятися лише до 140 кілометрів за годину. Броньована версія - завважки близько 7 тонн - обійдеться у майже 4 мільйони доларів.