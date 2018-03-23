19 загиблих і щонайменше 40 поранених - унаслідок чергового удару сирійських урядових військ по Східній Гуті. Такі дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини. Східна Гута - остання територія, яку утримують сирійські повстанці.

Минулого місяця асадівські війська, підтримувані Росією, розгорнули там масштабну наступальну операцію. Внаслідок численних авіаударів у сирійській Оазі загинула щонайменше тисяча мирних жителів, серед них понад 2 сотні дітей. Регіон на межі гуманітарної кризи. Люди не мають води та харчів. 70 відсотків будівель зруйновано.

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На американській військовій авіабазі "Тревіс" у Каліфорнії прогримів вибух. Невідомий під'їхав до воріт та підірвав автомобіль за допомогою газових балонів. Унаслідок інциденту - сам загинув на місці. Військові встигли вчасно загасити автомобіль, тож вогонь не поширився і ніхто не постраждав. Поліція розглядає версію теракту. Мовляв, база ВПС Тревіс - основний вантажно-транспортний термінал на західному узбережжі. Його контингент - близько семи тисяч військових.

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Китайська космічна станція "Тяньгун-1" упаде на Землю у період між 30 березня і 3 квітня - повідомили в Європейському космічному агентстві. Саме у ці дні можуть дістатися земної поверхні уламки станції, які не згорять в атмосфері, а це 8 з половиною тонн. За прогнозами, під ударом - Південна Америка, південь США, Африка, Австралія, країни Південної Азії та Близького Сходу. Орбітальну станцію Тяньгун-1 запустили 29 вересня 2011 року. За час перебування на орбіті вона прийняла дві пілотовані експедиції.

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В Афінах піщана буря. До грецької столиці пісок принесли вітри з півночі африканського континенту, з пустелі Сахара. Через погану видимість в Афінах скасовують аіварейси. Влада закликала людей за можливості лишатися вдома. Відчайдухи, щоправда, не дослухаються рекомендацій і виходять, щоб сфотографуватися на тлі піщаної завіси.

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В Індонезії три десятки людей постраждали через виверження вулкана Іджен. Усіх їх доправили до лікарні із симптомами отруєння газами. Близько двохсот людей, серед яких і туристи, - евакуювали. Усі роботи у навколишніх шахтах наразі - припинили. Вулкан Іджен - відомий тим, що неподалік видобувають жовту сірку, яку використовують у косметиці та ліках.